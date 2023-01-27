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Родные забросили могилы Элины Быстрицкой и Василия Шукшина

Общество
Родные забросили могилы Элины Быстрицкой и Василия Шукшина

Журналисты посетили могилы знаменитостей на Новодевичьем кладбище и сделали вывод, что родственники забросили захоронения актрисы Элины Быстрицкой и кинорежиссера Василия Шукшина.

Новодевичье кладбище стало местом упокоения многих деятелей культуры и политиков. Особенно тщательно родственники ухаживают за могилами единственного президента СССР Михаила Горбачева и певца Дмитрия Хворостовского. Здесь убран снег и стоят живые цветы.

А про захоронения Шукшина и Быстрицкой совсем забыли. Поклонники вздыхают и говорят, что актрисе и режиссеру не повезло с родными, сообщает издание «МК». На могилах стоят искусственные цветы, который давно засыпаны снегом.
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