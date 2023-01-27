Полярник Швецов рассказал об опасности отколовшегося от Антарктиды айсберга

Гигантский айсберг откололся от Антарктиды, сообщили на сайте Антарктической службы Великобритании (BAS). Он откололся, после того как «трещины, появлявшиеся естественным образом в течение последних нескольких лет, распространились по всему шельфу ледника». Это и стало причиной откалывания нового айсберга.
Гляциолог Антарктической службы Великобритании Доминик Ходжсон сообщил, что этот процесс – часть естественного поведения шельфового ледника Брант. По его мнению, это не связано с климатическими изменениями.
Полярник Григорий Швецов рассказал корреспонденту ФАН о данном природном явлении и его возможных последствиях.
— Расскажите как происходит процесс таяния айсберга?
— Там ситуация какая: откололся большущий айсберг, площадью в 1550 квадратных метров и 150 метров толщиной. 150 метров — это примерно 50 этажей в высоту. Айсберг чуть меньше малого садового кольца в Москве. Он огромный и тает неравномерно. Нужно понимать, что под водой находится бОльшая часть айсберга. В зависимости от того, как подводная часть начнет таять и будет понятно, куда он поплывет. Айсберг тает с краев, в первую очередь. Вот он, допустим, идет в одну сторону, а его начинает сдувать ветром теплых течений. Соответственно, та дальняя сторона начнет таять быстрее и получается перевернутая горка. Тот дальний край уже растаял, а ближний еще нет. Пресная вода по этой горке спускается и дает дополнительную скорость. И в зависимости от того, в какую сторону будет развернут этот участок — туда айсберг и будет плыть. То есть направление движения зависит от противостояния океанских течений и течения пресной воды с айсберга. Если течение от айсберга будет сильнее, то он может обратно развернуться и потихоньку к берегам Антарктиды уплыть и там вмерзнуть. Либо он будет блуждать вокруг туда-сюда, потихоньку намерзать, таять и раскалываться на кусочки. Постепенно он расколется и опять-таки его к Антарктиде прибьет. Но есть вариант, что он дальше уйдет в сторону Европы и тогда уровень воды повысится на какую-то величину.
— Это как-то отразится на близлежащих странах?
— Да, конечно. Если течение сдвинет айсберг до 50-60 широты, например, то он начнет активно таять, соответственно, уровень воды повысится. Причем он неплохо так повысится на 10-15 см.
— Сколько лет он может таять?
— Он быстро растает. Если попадет в теплую воду, то буквально за пять лет.
— Айсберг как-то контролируется соответствующими службами?
— Его передвижения контролируют конечно. Они же должны предупреждать корабли, чтоб корабль не врезался в них и так далее. Возле Антарктиды часто идет снег и плохая видимость.
— Возможно ли как-то повлиять на его движение?
— Можно. Высадиться, например, на айсберг, пробурить шурфы в нужных местах, заложить взрывчатку и взорвать его по кускам. Это стандартный способ, так делают иногда, но по большому счету пускают на самотек.
— То есть пока айсберг опасности не представляет, с ним ничего не делают?
— Совершенно верно. Я думаю, он особой опасности не представит. Несколько лет от Гренландии тоже откололся довольно-таки большой кусок, но он ушел и расслоился. Если посмотреть сводки, то видно, что в тех местах уровень воды поднимался немного, но когда дует ветер, то эти 5 см уже сильно влияют. Океан разгоняется быстро, это же большая пустая территория, ветер сильно дует в одну сторону и вот он ближе к берегу все выше и выше. Поэтому от бега волны уровень воды увеличивается в несколько раз.
Ранее западные издания внезапно подняли тему продвижения РФ в арктическом регионе. Они стали высказывать опасения, что уровень российской вовлеченности в Арктику значительно превосходит такой же показатель всех остальных игроков.