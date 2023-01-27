Полярник Швецов рассказал об опасности отколовшегося от Антарктиды айсберга

— Там ситуация какая: откололся большущий айсберг, площадью в 1550 квадратных метров и 150 метров толщиной. 150 метров — это примерно 50 этажей в высоту. Айсберг чуть меньше малого садового кольца в Москве. Он огромный и тает неравномерно. Нужно понимать, что под водой находится бОльшая часть айсберга. В зависимости от того, как подводная часть начнет таять и будет понятно, куда он поплывет. Айсберг тает с краев, в первую очередь. Вот он, допустим, идет в одну сторону, а его начинает сдувать ветром теплых течений. Соответственно, та дальняя сторона начнет таять быстрее и получается перевернутая горка. Тот дальний край уже растаял, а ближний еще нет. Пресная вода по этой горке спускается и дает дополнительную скорость. И в зависимости от того, в какую сторону будет развернут этот участок — туда айсберг и будет плыть. То есть направление движения зависит от противостояния океанских течений и течения пресной воды с айсберга. Если течение от айсберга будет сильнее, то он может обратно развернуться и потихоньку к берегам Антарктиды уплыть и там вмерзнуть. Либо он будет блуждать вокруг туда-сюда, потихоньку намерзать, таять и раскалываться на кусочки. Постепенно он расколется и опять-таки его к Антарктиде прибьет. Но есть вариант, что он дальше уйдет в сторону Европы и тогда уровень воды повысится на какую-то величину.