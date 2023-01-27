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Полярник Швецов рассказал об опасности отколовшегося от Антарктиды айсберга

Общество
Полярник Швецов рассказал об опасности отколовшегося от Антарктиды айсберга

Гигантский айсберг откололся от Антарктиды, сообщили на сайте Антарктической службы Великобритании (BAS). Он откололся, после того как «трещины, появлявшиеся естественным образом в течение последних нескольких лет, распространились по всему шельфу ледника». Это и стало причиной откалывания нового айсберга.

Полярник Швецов рассказал об опасности отколовшегося от Антарктиды айсберга

Гляциолог Антарктической службы Великобритании Доминик Ходжсон сообщил, что этот процесс – часть естественного поведения шельфового ледника Брант. По его мнению, это не связано с климатическими изменениями.

Полярник Швецов рассказал об опасности отколовшегося от Антарктиды айсберга

Полярник Григорий Швецов рассказал корреспонденту ФАН о данном природном явлении и его возможных последствиях.

— Расскажите как происходит процесс таяния айсберга?

— Там ситуация какая: откололся большущий айсберг, площадью в 1550 квадратных метров и 150 метров толщиной. 150 метров — это примерно 50 этажей в высоту. Айсберг чуть меньше малого садового кольца в Москве. Он огромный и тает неравномерно. Нужно понимать, что под водой находится бОльшая часть айсберга. В зависимости от того, как подводная часть начнет таять и будет понятно, куда он поплывет. Айсберг тает с краев, в первую очередь. Вот он, допустим, идет в одну сторону, а его начинает сдувать ветром теплых течений. Соответственно, та дальняя сторона начнет таять быстрее и получается перевернутая горка. Тот дальний край уже растаял, а ближний еще нет. Пресная вода по этой горке спускается и дает дополнительную скорость. И в зависимости от того, в какую сторону будет развернут этот участок — туда айсберг и будет плыть. То есть направление движения зависит от противостояния океанских течений и течения пресной воды с айсберга. Если течение от айсберга будет сильнее, то он может обратно развернуться и потихоньку к берегам Антарктиды уплыть и там вмерзнуть. Либо он будет блуждать вокруг туда-сюда, потихоньку намерзать, таять и раскалываться на кусочки. Постепенно он расколется и опять-таки его к Антарктиде прибьет. Но есть вариант, что он дальше уйдет в сторону Европы и тогда уровень воды повысится на какую-то величину.

— Это как-то отразится на близлежащих странах?

— Да, конечно. Если течение сдвинет айсберг до 50-60 широты, например, то он начнет активно таять, соответственно, уровень воды повысится. Причем он неплохо так повысится на 10-15 см.

Полярник Швецов рассказал об опасности отколовшегося от Антарктиды айсберга

— Сколько лет он может таять?

— Он быстро растает. Если попадет в теплую воду, то буквально за пять лет.

— Айсберг как-то контролируется соответствующими службами?

— Его передвижения контролируют конечно. Они же должны предупреждать корабли, чтоб корабль не врезался в них и так далее. Возле Антарктиды часто идет снег и плохая видимость.

— Возможно ли как-то повлиять на его движение?

— Можно. Высадиться, например, на айсберг, пробурить шурфы в нужных местах, заложить взрывчатку и взорвать его по кускам. Это стандартный способ, так делают иногда, но по большому счету пускают на самотек.

— То есть пока айсберг опасности не представляет, с ним ничего не делают?

— Совершенно верно. Я думаю, он особой опасности не представит. Несколько лет от Гренландии тоже откололся довольно-таки большой кусок, но он ушел и расслоился. Если посмотреть сводки, то видно, что в тех местах уровень воды поднимался немного, но когда дует ветер, то эти 5 см уже сильно влияют. Океан разгоняется быстро, это же большая пустая территория, ветер сильно дует в одну сторону и вот он ближе к берегу все выше и выше. Поэтому от бега волны уровень воды увеличивается в несколько раз.

Ранее западные издания внезапно подняли тему продвижения РФ в арктическом регионе. Они стали высказывать опасения, что уровень российской вовлеченности в Арктику значительно превосходит такой же показатель всех остальных игроков.
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