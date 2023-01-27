Память жертв блокады Ленинграда почтили на Пискаревском кладбище в Петербурге

Активисты движения «Бессмертный полк России» почтили память защитников блокадного Ленинграда на Пискаревском кладбище.
Церемония состоялась в день 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от нацистских захватчиков. Активисты возложили венок и цветы к подножию монумента «Мать-Родина». Мероприятие посетили руководитель регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Юрий Лелюх, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента в СФЗО Александр Гуцан и другие.
«Сегодня Петербург отдает дань память защитникам и жителям блокадного Ленинграда, которые 79 лет назад опрокинули немецкую военную машину и полностью освободили наш город-герой от нацистской блокады», — отметил Лелюх, пишет издание «Невские Новости».
Почести защитникам блокадного Ленинграда также отдали курсанты университета им. С. О. Макарова и воспитанники движения «Юнармия». Мероприятие посетили и студенты петербургских высших учебных заведений.