Память жертв блокады Ленинграда почтили на Пискаревском кладбище в Петербурге

Церемония состоялась в день 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от нацистских захватчиков. Активисты возложили венок и цветы к подножию монумента «Мать-Родина». Мероприятие посетили руководитель регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Юрий Лелюх, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента в СФЗО Александр Гуцан и другие.