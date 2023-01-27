МИД Швейцарии: юридических оснований для передачи Украине российских активов не существует

По ее словам, необходимо уважать право людей на собственность. У Швейцарии на данный момент нет никаких юридических оснований, чтобы передать Украине заблокированные российские средства. Между тем обсуждения на уровне стран «Большой семерки» с целью легализовать решение действительно ведутся, отметила Лэ.