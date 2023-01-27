МИД Швейцарии: юридических оснований для передачи Украине российских активов не существует

Евросоюз ищет юридическую лазейку, которая позволила бы конфисковать замороженные российские активы, но Швейцарии выступает против, сообщила государственный секретарь МИД республики Лилиан Лэ.
По ее словам, необходимо уважать право людей на собственность. У Швейцарии на данный момент нет никаких юридических оснований, чтобы передать Украине заблокированные российские средства. Между тем обсуждения на уровне стран «Большой семерки» с целью легализовать решение действительно ведутся, отметила Лэ.
С 28 февраля 2022 года в Швейцарии были заморожены активы РФ на сумму 7,94 млрд долларов. Глава федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис ранее допустил, что вопрос о конфискации может быть решен через референдум.