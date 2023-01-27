Экс-барабанщик «Любэ» Юрий Рипях оказался в приюте для бездомных

Родившийся на Украине Рипях познакомился с «Любэ», когда вместе с другом начал устраивать концерты разных групп. После приезда тогда начинающего коллектива выяснилось, что у них нет барабанщика, и музыканта попросили подыграть. Поскольку впереди у «Любэ» были гастроли и выступление на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой, они предложили Рипяху поехать с ними, и тот согласился.