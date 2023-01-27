Экс-барабанщик «Любэ» Юрий Рипях оказался в приюте для бездомных

Бывший барабанщик группы «Любэ» и экс-продюсер певицы Алены Свиридовой Юрий Рипях рассказал о своей непростой судьбе. Некогда успешный музыкант живет в приюте для бездомных.
Родившийся на Украине Рипях познакомился с «Любэ», когда вместе с другом начал устраивать концерты разных групп. После приезда тогда начинающего коллектива выяснилось, что у них нет барабанщика, и музыканта попросили подыграть. Поскольку впереди у «Любэ» были гастроли и выступление на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой, они предложили Рипяху поехать с ними, и тот согласился.
Барабанщик играл в коллективе, пока его не позвали в фирму «ЛИС'С», занимавшуюся организацией концертов. Музыкант около года проработал администратором певца Богдана Титомира и в тот же период познакомился со Свиридовой. Рипях утверждает, что именно он помог певице построить успешную карьеру.
Музыкант также продюсировал певицу Инну Желанную и ездил с ней на гастроли в США. Но вскоре обе артистки ушли от продюсера. В жизни экс-барабанщика «Любэ» началась черная полоса.
Сначала он попал в серьезную аварию, после которой ослеп на один глаз и почти перестал видеть вторым. Рипях перенес девять операций.
«Товарищи из группы «Любэ» помогли мне оплатить лечение. Они всегда выручали меня, приглашали на концерты», — рассказал музыкант в беседе с «КП — Ростов-на-Дону».
Затем у барабанщика начали умирать близкие: отец, сестра и мать. Продюсер уехал на Украину и решил, что возвращаться к прежней жизни в Москве смысла нет. Столичную квартиру Рипях оставил семье племянника, поскольку своих детей у него нет.
Музыкант ушел в монастырь и хотел обрести покой, но в 2019 году его депортировали как гражданина РФ. Он позвонил друзьям из «Любэ» и попросил денег на билет до Москвы. На вокзале барабанщика встретил администратор группы и дал денег на первое время.
Рипях хотел остановиться в хостеле, но по дороге потерял сознание и очнулся утром на лавке. По мнению музыканта, кто-то увидел передачу денег и ударил его по голове, чтобы ограбить. Барабанщик был полностью дезориентирован и не помнил, в какой камере хранения оставил вещи.
Прохожие сообщили о бездомном человеке в волонтерскую организацию. Там Рипяху дали еду и крышу над головой. Впоследствии продюсер оказался в церковном приюте «Донская обитель» в Ростове-на-Дону, а затем попал в социально-реабилитационный центр «Странноприимный дом» в Новошахтинске.
На этом беды Рипяха не закончились. Недавно музыкант выяснил, что у него прогрессирующий рак гортани. По словам экс-барабанщика «Любэ», ему осталось недолго.