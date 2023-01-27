Экс-глава Хабаровского края Фургал произнесет последнее слово перед присяжными 30 января

Сергей Фургал, бывший губернатор Хабаровского края, произнесет последнее слово перед присяжными. Заседание назначено на 30 января. В этот день адвокаты закончат выступать в прениях. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Мособлсуд.