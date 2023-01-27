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Экс-глава Хабаровского края Фургал произнесет последнее слово перед присяжными 30 января

Происшествия
Экс-глава Хабаровского края Фургал произнесет последнее слово перед присяжными 30 января

Сергей Фургал, бывший губернатор Хабаровского края, произнесет последнее слово перед присяжными. Заседание назначено на 30 января. В этот день адвокаты закончат выступать в прениях. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Мособлсуд.

Правоохранители считают, что экс-чиновник причастен к организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. По версии следствия, он руководил подразделением, которое занималось устранением конкурентов. Помимо этого, фигуранту вменяют семь эпизодов мошенничества. Прокурор потребовал признать Фургала виновным.
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