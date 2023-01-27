Блогер Манукян: Израиль по спецоперации занял «страусиную позицию»

Израиль занял по отношению к специальной военной операции на Украине «страусиную позицию», предпочитая игнорировать очевидные проявления нацизма. Таким мнением с редакцией ФАН поделился журналист и блогер Вадим Манукян.
День памяти жертв холокоста отмечается ежегодно 27 января. Дата утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7, чтобы сохранить знание о массовом убийстве еврейского народа в Германии и на оккупированных ею территорий в период Второй мировой войны.
Журналист Вадим Манукян напомнил, что Тель-Авив замечал рост национализма в бывшей УССР. Однако по мере развития конфликта стал игнорировать вопросы, связанные с данной тематикой.
«Перед началом специальной военной операции на Украине проводились факельные марши. Израиль осуждал, говорил, что подобные проявления экстремизма невозможны, а Украина ведет себя неподобающим образом. На старте СВО появлялись фотографии и видео с мест боевых действий, где нацистский полк был в Мариуполе, и Израиль выступал по этому поводу. А потом все закончилось, как будто нацизма на Украине больше нет», — констатировал эксперт.
Блогер обратил внимание на то, что потомки Иакова в Европе стали жертвой немецкого фашизма. Однако Тель-Авив даже на международных площадках не перечит Вашингтону и Киеву, предпочитая не замечать противоречий.
«Израиль оказался в такой довольно двусмысленной истории, при том что его народ действительно пострадал во время холокоста, когда погибло большое количество евреев абсолютно бесчеловечным образом. Поражает то, что в день памяти холокоста нет никаких заявлений о том, что нацизму больше нет места и не должно быть. Израиль даже не осудил то, что США и Украина из раза в раз голосуют против резолюции по недопущению реабилитации нацизма (в ГА ООН. — Прим. ФАН)», — подчеркнул Манукян.
Журналист указал на то, что Тель-Авив предпочитает избегать щепетильной темы национализма в «незалежной». Таким образом, современные поколения библейского народа отказываются публично чтить своих предков, невинно пострадавших от преступлений Гитлера.
«Израиль по ходу СВО занял страусиную позицию, голову спрятал в песок и не хочет называть белое белым, а черное — черным. Он решил просто закрывать глаза. То, что он не хочет обращать внимание на уродливые проявления нацизма (на Украине. — Прим. ФАН) — это плевок в сторону памяти погибших евреев во время Второй мировой войны», — отметил блогер.
Журналист призвал озвучивать насущную проблему и искать способы ее решения совместно с РФ.
«Они (израильтяне. — Прим. ФАН) снова совершают ошибку. Если не говорить об этом громко, то нацизм будет поглощать все больше и больше людей в мире. Это надо останавливать и нельзя замалчивать. Вот чем занимается Россия сегодня», — резюмировал Манукян.
Ранее польского пенсионера Хенрика Микитина отправили под суд из-за слов о борющемся за мир президенте РФ Владимире Путине. Об этом сообщил политолог Матеуш Пискорский.