Блогер Манукян: Израиль по спецоперации занял «страусиную позицию»

День памяти жертв холокоста отмечается ежегодно 27 января. Дата утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7, чтобы сохранить знание о массовом убийстве еврейского народа в Германии и на оккупированных ею территорий в период Второй мировой войны.