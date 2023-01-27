Минтруд предложил приравнять к военным добровольцев, получивших увечья

Согласно документу, на добровольцев, признанных инвалидами, распространится порядок пенсионного обеспечения, аналогичный для военных-инвалидов. Причину инвалидности будут устанавливать в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы в случае наличия соответствующего заключения Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства обороны РФ и его филиалов.