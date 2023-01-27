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Минтруд предложил приравнять к военным добровольцев, получивших увечья

Общество
Минтруд предложил приравнять к военным добровольцев, получивших увечья

В Министерстве труда РФ предложили ввести новую причину инвалидности — вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Согласно документу, на добровольцев, признанных инвалидами, распространится порядок пенсионного обеспечения, аналогичный для военных-инвалидов. Причину инвалидности будут устанавливать в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы в случае наличия соответствующего заключения Главного центра военно-врачебной экспертизы Министерства обороны РФ и его филиалов.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 9 февраля.

Ранее Кремль прокомментировал отсутствие документа о завершении частичной мобилизации в России. Помимо призыва резервистов, мобилизация подразумевала и другие задачи.
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