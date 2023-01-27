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Правозащитник Барака сравнил Нуланд с хладнокровным гангстером из-за «Северных потоков»

Политика
Правозащитник Барака сравнил Нуланд с хладнокровным гангстером из-за «Северных потоков»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд напоминает хладнокровного гангстера. Об этом заявил правозащитник Аджаму Барака.

Американский политик подверг критике слова замглавы Госдепа о том, что официальный Вашингтон удовлетворен взрывами на российских «Северных потоках». Барака уверен, что действия властей США можно назвать преступными.

«Это какие-то хладнокровные гангстеры. Только левые думают, что в решениях этих преступников задействован некий моральный расчет», — написал правозащитник в Twitter.

Ранее сообщалось, что Нуланд обрадовалась превращению «Северных потоков» в «груду металла» на морском дне.
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