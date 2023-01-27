Правозащитник Барака сравнил Нуланд с хладнокровным гангстером из-за «Северных потоков»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд напоминает хладнокровного гангстера. Об этом заявил правозащитник Аджаму Барака.
Американский политик подверг критике слова замглавы Госдепа о том, что официальный Вашингтон удовлетворен взрывами на российских «Северных потоках». Барака уверен, что действия властей США можно назвать преступными.
«Это какие-то хладнокровные гангстеры. Только левые думают, что в решениях этих преступников задействован некий моральный расчет», — написал правозащитник в Twitter.
Ранее сообщалось, что Нуланд обрадовалась превращению «Северных потоков» в «груду металла» на морском дне.