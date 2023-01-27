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МИД России: послу Латвии Риекстиньшу следует уехать из страны в течение двух недель

Политика
МИД России: послу Латвии Риекстиньшу следует уехать из страны в течение двух недель

Послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу необходимо уехать из России. С таким заявлением выступил российский МИД.

Представители внешнеполитического ведомства обратили внимание на срок, в течение которого латвийскому дипломату нужно выполнить предписание. Они добавили, что на это было выделено две недели.

«Акцентировано, что провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия», — добавили в министерстве

Ранее появилась информация о скором снижении официальной Ригой уровня дипломатических отношений с Москвой. По словам главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, это произойдет с 24 февраля текущего года.

Выяснилось, что данное решение было принято в знак солидарности с Эстонией. Известно, что ранее руководство республики пошло на аналогичный шаг в отношении РФ.
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