МИД России: послу Латвии Риекстиньшу следует уехать из страны в течение двух недель

Послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу необходимо уехать из России. С таким заявлением выступил российский МИД.
Представители внешнеполитического ведомства обратили внимание на срок, в течение которого латвийскому дипломату нужно выполнить предписание. Они добавили, что на это было выделено две недели.
«Акцентировано, что провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия», — добавили в министерстве
Ранее появилась информация о скором снижении официальной Ригой уровня дипломатических отношений с Москвой. По словам главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, это произойдет с 24 февраля текущего года.
Выяснилось, что данное решение было принято в знак солидарности с Эстонией. Известно, что ранее руководство республики пошло на аналогичный шаг в отношении РФ.