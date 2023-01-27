Фигуристка Камила Валиева снимется в клипе Натальи Подольской «Не отвернусь»

Фигуристка Камила Валиева снимется в клипе певицы Натальи Подольской «Не отвернусь». Спортсменка сыграет в ролике главную роль.
Подольская рассказала в эфире «Русского Радио», что история предстоящего проекта очень трогательная и интересная. Певица с нетерпением ждет начала работы.
«Я вся в предвкушении, снимать будем ночью. Съемочной площадкой, конечно, будет каток», — заявила Подольская.
Артистка призналась, что очень прониклась жизнью российских спортсменов, у которых забрали главные цели — Олимпиады, медали и флаги, обвинили в допинге, а потом забрали обратно свои обвинения. Валиева уже снималась в клипе Вани Дмитриенко «Сила притяжения».