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Фигуристка Камила Валиева снимется в клипе Натальи Подольской «Не отвернусь»

Шоу-бизнес
Фигуристка Камила Валиева снимется в клипе Натальи Подольской «Не отвернусь»

Фигуристка Камила Валиева снимется в клипе певицы Натальи Подольской «Не отвернусь». Спортсменка сыграет в ролике главную роль.

Подольская рассказала в эфире «Русского Радио», что история предстоящего проекта очень трогательная и интересная. Певица с нетерпением ждет начала работы.

«Я вся в предвкушении, снимать будем ночью. Съемочной площадкой, конечно, будет каток», — заявила Подольская.

Артистка призналась, что очень прониклась жизнью российских спортсменов, у которых забрали главные цели — Олимпиады, медали и флаги, обвинили в допинге, а потом забрали обратно свои обвинения. Валиева уже снималась в клипе Вани Дмитриенко «Сила притяжения».
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