Фигуристка Камила Валиева снимется в клипе Натальи Подольской «Не отвернусь»

Артистка призналась, что очень прониклась жизнью российских спортсменов, у которых забрали главные цели — Олимпиады, медали и флаги, обвинили в допинге, а потом забрали обратно свои обвинения. Валиева уже снималась в клипе Вани Дмитриенко «Сила притяжения».