Ольховский указал на причины поражения Хачанова в полуфинале Australian Open

Андрей Ольховский похвалил теннисиста Карена Хачанова, завершившего выступление на Открытом чемпионате Австралии на стадии полуфинала. В интервью изданию «Газета.Ru» финалист двух Кубков Дэвиса заявил, что российскому спортсмену не хватало «свободы» в игре со Стефаносом Циципасом.