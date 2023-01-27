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Ольховский указал на причины поражения Хачанова в полуфинале Australian Open

Спорт
Ольховский указал на причины поражения Хачанова в полуфинале Australian Open

Бывший теннисист Андрей Ольховский рассказал, почему Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал Australian Open.

Андрей Ольховский похвалил теннисиста Карена Хачанова, завершившего выступление на Открытом чемпионате Австралии на стадии полуфинала. В интервью изданию «Газета.Ru» финалист двух Кубков Дэвиса заявил, что российскому спортсмену не хватало «свободы» в игре со Стефаносом Циципасом.

«Думаю, все вместе и сказалось. Где-то не получилось, какие-то выходы к сетке неуверенно сыграл — всего понемножку. Здесь нет одного какого-то фактора, за счет которого Хачанов проиграл», — подчеркнул Ольховский.

Циципас обыграл Хачанова в четырех сетах. В финале Australian Open греческий теннисист встретится с экс-первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
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