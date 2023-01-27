СК начал проверку после ДТП с пострадавшими детьми при опрокидывании автобуса в Ленобласти

В Ленобласти произошла авария с участием рейсового автобуса. Следственный комитет организовал по данному фату проверку.
Авария зарегистрирована в Кингисеппском районе. В салоне в тот момент находились 15 человек. Транспортное средство съехало в кювет и завалилось на бок. Травмы легкой и средней степени тяжести получили трое детей и двое взрослых.
Следователи не исключают, что было совершено преступление, предусмотренное статьей об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья граждан.