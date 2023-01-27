Телеведущий Кузичев отчитал политолога из Польши Корейбу за угрозу в адрес России

Политолог из Польши Якуб Корейба предпринял попытку пригрозить Россию в эфире Первого канала. В ответ журналист Анатолий Кузичев жестко поставил его на место.
Польский эксперт постарался объяснить, почему власти не позвали российского посла на мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения Освенцима. Ведущий программы «Время покажет» в свою очередь напомнил ему о подвиге советских солдат, чем вызвал угрозы в сторону РФ.
В ответ Кузичев предложил Корейбе «посоревноваться в пророчествах». При этом он дал понять, что республику может ждать очередной раздел.
«Скажу, что с нами будет то же, что всегда бывало с русскими. Самое смешное, что и с Польшей будет то же самое, что всегда бывало с Польшей. И с немцами будет то же, что бывало с немцами», — осадил политолога Кузичев.
Ранее бывший министр финансов Польши Яцек Ростовский пролил свет на запасной план страны по Украине. Он якобы предполагал сделку с западными политиками, выступающими за Россию. Об этом рассказали авторы Do Rzeczy.