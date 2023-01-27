Телеведущий Кузичев отчитал политолога из Польши Корейбу за угрозу в адрес России

Польский эксперт постарался объяснить, почему власти не позвали российского посла на мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения Освенцима. Ведущий программы «Время покажет» в свою очередь напомнил ему о подвиге советских солдат, чем вызвал угрозы в сторону РФ.