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В Уфе возбудили дело по факту гибели мужчины после падения с обледенелого моста

Происшествия
В Уфе возбудили дело по факту гибели мужчины после падения с обледенелого моста

Правоохранители возбудили уголовное дело после гибели 59-летнего мужчины в Уфе. Он получил смертельные травмы при падении с Шумавцовского моста. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Башкортостана.

Согласно данным ведомства, гражданин, следуя по пешеходной зоне, поскользнулся и сорвался на железнодорожные пути, расположенные ниже. Пострадавшего госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь.

Результаты проверки показали, что уровень снега и наледи на тротуаре превышает установленные нормативы. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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