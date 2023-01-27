В Уфе возбудили дело по факту гибели мужчины после падения с обледенелого моста

Правоохранители возбудили уголовное дело после гибели 59-летнего мужчины в Уфе. Он получил смертельные травмы при падении с Шумавцовского моста. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Башкортостана.
Согласно данным ведомства, гражданин, следуя по пешеходной зоне, поскользнулся и сорвался на железнодорожные пути, расположенные ниже. Пострадавшего госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь.
Результаты проверки показали, что уровень снега и наледи на тротуаре превышает установленные нормативы. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.