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Подоляка: Украина не получит новые танки Abrams из-за России

Армия
Подоляка: Украина не получит новые танки Abrams из-за России

Соединенные Штаты передадут Украине танки Abrams, находящиеся на хранении. Об этом заявил журналист и военный эксперт Юрий Подоляка, сообщает «Экономика Сегодня».

Ранее сообщалось, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк Abrams в версии M1A2. По словам эксперта, боевые машины этой модификации проектировались еще в 1980-х годах, а начали выпускаться в начале 1990-х годов, и поэтому уже не состоят на вооружении ВС США, а находятся на хранении.

Для передачи танков ВСУ Пентагону придется извлекать Abrams из хранилищ и производить работы по их восстановлению.

«Они уже заявили, что не будут поставлять танки с какими-либо современными "наворотами" — это подтверждает, что Украина получит танки с хранения. А танки с хранения надо еще привести в состояние боевой готовности», — сказал Подоляка.

Эксперт отметил, что решение США передать Украине устаревшие танки напрямую связано с Россией. В Пентагоне понимают, что Abrams неизбежно попадут в руки ВС РФ, поэтому не хотят допустить утечку передовых военных технологий.

Таким образом, надежды Киева на современные танки обернулись для Украины «российским» провалом, резюмировал Подоляка.
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