Подоляка: Украина не получит новые танки Abrams из-за России

Ранее сообщалось, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк Abrams в версии M1A2. По словам эксперта, боевые машины этой модификации проектировались еще в 1980-х годах, а начали выпускаться в начале 1990-х годов, и поэтому уже не состоят на вооружении ВС США, а находятся на хранении.