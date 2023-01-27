Команда ЯRUS о пользе нейросетей для социальных сетей

При всех своих достоинствах у ИИ есть и недостатки. Человек не до конца понимает, как именно работает нейросеть и какие данные из предоставленного объема использует для принятия решения. А следовательно - не гарантирует верный вывод для той или иной задачи, так как зависит от данных, которые выбрал для нее оператор. Многим нейросетям для обучения нужно большое количество информации.