Команда ЯRUS о пользе нейросетей для социальных сетей

Рисовать картины, сочинять стихи, писать программный код, развлекать, диагностировать заболевания и даже искать полезные ископаемые. Все это могут делать нейросети, которые плотно входят в нашу жизнь. Даже этот текст могла написать специально обученная нейросеть. Можно выступать против компьютеризации, однако во многом технологии упрощают жизнь, автоматизируя сложные и долгие процессы. И особенно полезен искусственный интеллект в сфере IT. Команда ЯRUS поможет разобраться в преимуществах и недостатках нейросетей и их использовании в социальных сетях.
Искусственные нейронные сети – это математические модели. Они созданы по аналогии с биологическими нейронными сетями головного мозга. Только производительность у них гораздо выше, чем у человека. Искусственные нейросети активно обучаются и могут находить оптимальные решения вместо человека, увеличивают угол обзора для анализа ситуации и страхуют от серьезных ошибок. Намного быстрее решают задачи, чем человек при использовании обычных алгоритмов. После обучения способны воспринимать только нужную информацию, несмотря на посторонние шумы.
Нейросети могут применяться практически во всех сферах деятельности: от автоматизации производства и геологоразведки до искусства, маркетинга и сельского хозяйства.
При всех своих достоинствах у ИИ есть и недостатки. Человек не до конца понимает, как именно работает нейросеть и какие данные из предоставленного объема использует для принятия решения. А следовательно - не гарантирует верный вывод для той или иной задачи, так как зависит от данных, которые выбрал для нее оператор. Многим нейросетям для обучения нужно большое количество информации.
Наибольшее применение нейросети нашли в сфере информационных технологий. На вооружение их взяли и социальные сети. На основе сбора данных, полученных с наиболее посещаемых пользователем групп, можно спрогнозировать и предложить пользователю похожие по тематике и смыслу группы, которые могут его заинтересовать. Также нейросети по общим друзьям и знакомым, местам, сходствам в сфере деятельности и по иным параметрам находят других людей, которые могут быть знакомы данному пользователю.
Кроме того, благодаря искусственному интеллекту удается формировать сообщения СМИ в сюжеты, которые позволяют составить наиболее полную информационную картину дня. В социальную сеть ЯRUS ежедневно поступает более 70 000 новостей. Из них необходимо сформировать тренды.
«Каждые 10 минут нейросеть распределяет схожие по тематике свежие новости по кластерам и определяет самые качественные в каждой группе. Тренды сохраняют свою актуальность до следующего перестроения. Таким образом, формируется объективная, независимая лента трендовых новостей на основе объема цитирования в СМИ», — объясняет Олег Мецкер, ведущий инженер машинного обучения социальной сети ЯRUS.
Классифицировать новости по категориям также помогает нейронная сеть.
Еще одна важная функция искусственного интеллекта в социальных сетях – поиск вредоносных ботов. Специалисты ЯRUS используют самый эффективный механизм борьбы со злоумышленниками, с помощью алгоритмов машинного обучения, отслеживая одинаковые действия со стороны одного или нескольких аккаунтов.