Сбежавшую в Латвию Чулпан Хаматову покажут на больших экранах в России

Кинематографист добавил, что отстаивать актерский состав «Праведника» ему не пришлось, поскольку никаких вопросов по этому поводу не возникло. Насчет отсутствия Хаматовой в трейлере Урсуляк не знает, так как делал его не он. Однако это не играет никакой роли, резюмировал режиссер.