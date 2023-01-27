Сбежавшую в Латвию Чулпан Хаматову покажут на больших экранах в России

Актриса Чулпан Хаматова, сбежавшая в Латвию почти год назад, вернется на большие экраны в России. Фильм с ее участием покажут в отечественных кинотеатрах.
До переезда за границу Хаматова успела сняться в военной драме «Праведник». Лента основана на реальных событиях и посвящена подвигу офицера Красной Армии Николая Киселева, который в годы Великой Отечественной войны спас более 200 евреев.
Премьера картины в российских кинотеатрах состоится 16 февраля. Хотя Хаматовой нет ни в трейлере, ни в анонсе, из фильма ее не убрали.
«Да, она в фильме осталась. И что?» — заявил режиссер Сергей Урсуляк в беседе с kp.ru.
Кинематографист добавил, что отстаивать актерский состав «Праведника» ему не пришлось, поскольку никаких вопросов по этому поводу не возникло. Насчет отсутствия Хаматовой в трейлере Урсуляк не знает, так как делал его не он. Однако это не играет никакой роли, резюмировал режиссер.
Напомним, в прошлом году на российские экраны собирались выпустить фильм с Хаматовой «Просточеловек». Однако его сняли с проката и показывали только на фестивалях.