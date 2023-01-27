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Кризис вынуждает британских школьников красть еду у одноклассников

Общество
Кризис вынуждает британских школьников красть еду у одноклассников

Жителям Великобритании нечем кормить детей. Причиной тому стали кризис и стремительный рост цен на продукты.

Учителя в Соединенном Королевстве сообщают, что школьники начали воровать еду у одноклассников. Дети забирают краденые продукты домой. Для некоторых ребят школьное питание превратилось в единственный прием пищи за день, пишет New York Times.

Стоит напомнить, что в ноябре 2022 года инфляция в Великобритании достигла максимума с 1981 года. Антироссийские санкции обернулись против самих стран Запада.
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