Жителям Великобритании нечем кормить детей. Причиной тому стали кризис и стремительный рост цен на продукты.
Учителя в Соединенном Королевстве сообщают, что школьники начали воровать еду у одноклассников. Дети забирают краденые продукты домой. Для некоторых ребят школьное питание превратилось в единственный прием пищи за день, пишет New York Times.
Стоит напомнить, что в ноябре 2022 года инфляция в Великобритании достигла максимума с 1981 года. Антироссийские санкции обернулись против самих стран Запада.