Бывшего вице-губернатора Петербурга арестовали за пьяное вождение и попытку уйти от полиции

Правоохранители задержали бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева, который, управляя автомобилем Bentley, скрылся от полиции. Его удалось найти в охотничьем домике на территории Ленобласти. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По информации издания, наряд ДПС остановил иномарку экс-чиновника на трассе «Скандинавия». У водителя заметили внешние признаки опьянения. Впоследствии нарушитель сел в свой автомобиль и ретировался.
Специалисты установили местонахождение Козырева. В ходе поимки мужчина проявлял агрессию, из-за чего его заковали в наручники. Алкотестер показал 1,097 промилле.
Бывший чиновник получил пять суток ареста. Ему грозит лишение водительских прав.