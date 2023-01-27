Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бывшего вице-губернатора Петербурга арестовали за пьяное вождение и попытку уйти от полиции

Происшествия
Бывшего вице-губернатора Петербурга арестовали за пьяное вождение и попытку уйти от полиции

Правоохранители задержали бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Козырева, который, управляя автомобилем Bentley, скрылся от полиции. Его удалось найти в охотничьем домике на территории Ленобласти. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации издания, наряд ДПС остановил иномарку экс-чиновника на трассе «Скандинавия». У водителя заметили внешние признаки опьянения. Впоследствии нарушитель сел в свой автомобиль и ретировался.

Специалисты установили местонахождение Козырева. В ходе поимки мужчина проявлял агрессию, из-за чего его заковали в наручники. Алкотестер показал 1,097 промилле.

Бывший чиновник получил пять суток ареста. Ему грозит лишение водительских прав.
петербург Сергей Козырев полиция
Военкоры ФАН
Лучшие в аду