Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 812-ю шайбу в НХЛ

Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Александр Овечкин забил 812-й гол в НХЛ.
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» в серии послематчевых буллитов победили «Питтсбург Пингвинз» в игре регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».
Одну из шайб в этом матче забросил 37-летний российский форвард Александр Овечкин, сообщает «360». Капитан «Вашингтона» сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 82 шайб. На счету Овечкина 812 голов в 1324 матчах.
Благодаря победе «Вашингтон» набрал 58 очков. «Столичные» занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.