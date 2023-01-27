Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 812-ю шайбу в НХЛ

Одну из шайб в этом матче забросил 37-летний российский форвард Александр Овечкин, сообщает «360». Капитан «Вашингтона» сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 82 шайб. На счету Овечкина 812 голов в 1324 матчах.