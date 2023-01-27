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Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 812-ю шайбу в НХЛ

Спорт
Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 812-ю шайбу в НХЛ

Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Александр Овечкин забил 812-й гол в НХЛ.

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» в серии послематчевых буллитов победили «Питтсбург Пингвинз» в игре регулярного чемпионата НХЛ. Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».

Одну из шайб в этом матче забросил 37-летний российский форвард Александр Овечкин, сообщает «360». Капитан «Вашингтона» сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 82 шайб. На счету Овечкина 812 голов в 1324 матчах.

Благодаря победе «Вашингтон» набрал 58 очков. «Столичные» занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
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