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HR-эксперт Данил Мяло рассказал, как распознать обман при приеме на работу

Общество
HR-эксперт Данил Мяло рассказал, как распознать обман при приеме на работу

Признаки мошенничества при приеме на работу перечислил специалист в HR-сфере Данил Мяло. Он объяснил, как чаще всего обманывают соискателей.

Предложение вложиться в проект компании, что-нибудь купить или пройти платное обучение — это первый очевидный признак мошенничества. Данил Мяло также посоветовал насторожиться, если работодатель предлагает выплачивать часть зарплаты бонусами, передает «Газета.RU».

Соискателям нужно все максимально досконально разузнать о заработке, добавил HR-эксперт. Он рекомендовал уточнить, из чего складывается сумма, как выплачивается, за что положены бонусы и премии, а также внимательно читать трудовой договор.
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