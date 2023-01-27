HR-эксперт Данил Мяло рассказал, как распознать обман при приеме на работу

Признаки мошенничества при приеме на работу перечислил специалист в HR-сфере Данил Мяло. Он объяснил, как чаще всего обманывают соискателей.
Предложение вложиться в проект компании, что-нибудь купить или пройти платное обучение — это первый очевидный признак мошенничества. Данил Мяло также посоветовал насторожиться, если работодатель предлагает выплачивать часть зарплаты бонусами, передает «Газета.RU».
Соискателям нужно все максимально досконально разузнать о заработке, добавил HR-эксперт. Он рекомендовал уточнить, из чего складывается сумма, как выплачивается, за что положены бонусы и премии, а также внимательно читать трудовой договор.