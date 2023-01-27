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ФАН публикует видео с места пожара в автосервисе у Южной ТЭЦ

Происшествия
ФАН публикует видео с места пожара в автосервисе у Южной ТЭЦ

Огонь охватил станцию технического обслуживания автомобилей у Южной ТЭЦ в Санкт-Петербурге. Спасателям удалось локализовать возгорание. Кадры с места происшествия появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

К тушению пожара привлекли 28 спасателей и шесть единиц спецтехники. Площадь распространения пламени устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

По предварительным данным, здание автосервиса могло вспыхнуть из-за неисправности электропроводки. Другие детали случившегося выясняются.
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