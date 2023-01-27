ФАН публикует видео с места пожара в автосервисе у Южной ТЭЦ

Огонь охватил станцию технического обслуживания автомобилей у Южной ТЭЦ в Санкт-Петербурге. Спасателям удалось локализовать возгорание. Кадры с места происшествия появились в распоряжении Федерального агентства новостей.
К тушению пожара привлекли 28 спасателей и шесть единиц спецтехники. Площадь распространения пламени устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.
По предварительным данным, здание автосервиса могло вспыхнуть из-за неисправности электропроводки. Другие детали случившегося выясняются.