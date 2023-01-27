Московские врачи спасли от ампутации ногу ужаленного медузой мальчика

По словам врача, ожог от медузы похож на укус ядовитых змей. В ситуации с ребенком ситуация усугублялась развивающимся тромбозом, ведь ребенок поступил в клинику спустя неделю после случившегося. Однако медики смогли сохранить мальчику ногу. В настоящее время ребенок здоров, ему понадобилась консультация психолога, так как он боялся наступать на ногу.