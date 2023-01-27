Московские врачи спасли от ампутации ногу ужаленного медузой мальчика

Ядовитая медуза ужалила трехлетнего мальчика в Объединенных Арабских Эмиратах. Московские врачи спасли от ампутации ногу маленького пациента, сообщает «Газета.ру».
Инцидент произошел еще в октябре 2022 года. Мальчик отдыхал вместе с родителями в ОАЭ. Во время купания в море его ужалила ядовитая медуза. Нога ребенка опухла, а у малыша поднялась высокая температура. Семья приняла решение оперативно эвакуировать ребенка в московскую больницу.
По словам врача, ожог от медузы похож на укус ядовитых змей. В ситуации с ребенком ситуация усугублялась развивающимся тромбозом, ведь ребенок поступил в клинику спустя неделю после случившегося. Однако медики смогли сохранить мальчику ногу. В настоящее время ребенок здоров, ему понадобилась консультация психолога, так как он боялся наступать на ногу.
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