Российский боксер Батыргазиев проведет поединок с панамцем Корралесом в Серпухове

Олимпийский чемпион Пекина по боксу Альберт Батыргазиев сразится в поединке с Изреелем Корралесом из Панамы.
Бой между россиянином Альбертом Батыргазиевым и бывшим чемпионом WBA Изреелем Корралесом состоится 4 февраля. Об этом сообщает «360». Поединок между россиянином и панамцем откроет турнир в рамках III Всероссийского боксерского Форума в подмосковном Серпухове. В прямом эфире соревнования будет транслировать Первый канал.
Батыргазиев стал выступать в легкой весовой категории в 2022 году. За это время российский боксер, занимающий 22-е место в рейтинге BoxRec, успел победить азербайджанца Гайбатуллу Гаджиалиева и панамца Рикардо Нуньеса.