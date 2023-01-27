Российский боксер Батыргазиев проведет поединок с панамцем Корралесом в Серпухове

Бой между россиянином Альбертом Батыргазиевым и бывшим чемпионом WBA Изреелем Корралесом состоится 4 февраля. Об этом сообщает «360». Поединок между россиянином и панамцем откроет турнир в рамках III Всероссийского боксерского Форума в подмосковном Серпухове. В прямом эфире соревнования будет транслировать Первый канал.