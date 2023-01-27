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Байден принял решение сменить главу аппарата Белого дома

Политика
Байден принял решение сменить главу аппарата Белого дома

Должность нового главы аппарата Белого дома займет бывший координатор по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зиентс. Такое решение принял президент США Джо Байден.

Он обратил внимание на важность назначения на данный пост профессионала своего дела, который знает, как руководить командой. Известно, что соответствующее мероприятие состоится уже не следующей неделе.

«Я уверен, что Джефф продолжит (...) служить примером умного и стабильного лидера», — подчеркнул Байден.

При этом американский лидер выразил благодарность экс-главе аппарата Белого дома Рону Клейну, который выполнял свои обязанности в течение двух лет. В заявлении Байден также упомянул жену сотрудника и троих его детей.
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