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МИД Франции не считает военную помощь Украине соучастием в конфликте

Политика
МИД Франции не считает военную помощь Украине соучастием в конфликте

Франция не воюет с Россией. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел страны Анн-Клер Лежандр.

Дипломат опубликовала соответствующую запись в Twitter. Она высказалась о поставках вооружения Украине. Париж не считает военную помощь соучастием в конфликте.

«Мы не воюем с Россией. Ни мы, ни наши партнеры», – написала Лежандр.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Украина нуждается в системах противовоздушной обороны. По ее словам, власти ответят на соответствующий вопрос со стороны Киева.
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