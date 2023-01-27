МИД Франции не считает военную помощь Украине соучастием в конфликте

Франция не воюет с Россией. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел страны Анн-Клер Лежандр.
Дипломат опубликовала соответствующую запись в Twitter. Она высказалась о поставках вооружения Украине. Париж не считает военную помощь соучастием в конфликте.
«Мы не воюем с Россией. Ни мы, ни наши партнеры», – написала Лежандр.
Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Украина нуждается в системах противовоздушной обороны. По ее словам, власти ответят на соответствующий вопрос со стороны Киева.