Путин поручил кабмину индексировать в течение года МРОТ выше уровня инфляции

Российский лидер также потребовал от правительства добиться в текущем году реального роста зарплат граждан. Он призвал кабмин совместно с органами исполнительной власти субъектов России и Центробанком в ходе реализации мер по достижению национальных целей развития страны на период до 2030 учесть необходимость снижения уровня бедности и увеличения ожидаемой продолжительности жизни.