Путин поручил кабмину индексировать в течение года МРОТ выше уровня инфляции

Правительству России в 2023 году необходимо повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровень выше инфляции. Такое поручение кабмину дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин.
В связи с этим глава государства предложил ведомству представить предложения, определяющие стратегию дальнейшего роста МРОТ.
Российский лидер также потребовал от правительства добиться в текущем году реального роста зарплат граждан. Он призвал кабмин совместно с органами исполнительной власти субъектов России и Центробанком в ходе реализации мер по достижению национальных целей развития страны на период до 2030 учесть необходимость снижения уровня бедности и увеличения ожидаемой продолжительности жизни.