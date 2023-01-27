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Путин поручил кабмину индексировать в течение года МРОТ выше уровня инфляции

Экономика
Путин поручил кабмину индексировать в течение года МРОТ выше уровня инфляции

Правительству России в 2023 году необходимо повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровень выше инфляции. Такое поручение кабмину дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин.

В связи с этим глава государства предложил ведомству представить предложения, определяющие стратегию дальнейшего роста МРОТ.

Российский лидер также потребовал от правительства добиться в текущем году реального роста зарплат граждан. Он призвал кабмин совместно с органами исполнительной власти субъектов России и Центробанком в ходе реализации мер по достижению национальных целей развития страны на период до 2030 учесть необходимость снижения уровня бедности и увеличения ожидаемой продолжительности жизни.
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