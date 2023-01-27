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Путин: в 2023 году необходимо добиться повышения реальных зарплат и снижения бедности

Экономика
Путин: в 2023 году необходимо добиться повышения реальных зарплат и снижения бедности

Правительство России должно будет в текущем году добиться роста реальных зарплат, снижения бедности, увеличения рождаемости и продолжительности жизни. Такое поручение чиновникам дал президент Владимир Путин на 2023 год.

Глава государства заявил о важности решения социальных вопросов, связанных с повышением доходов граждан и снижением неравенства. Он также затронул вопросы демографии — сказал о важности увеличения ожидаемой продолжительности жизни и приросте рождаемости. Все это войдет в перечень национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года.
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