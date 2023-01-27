Депутат Миронов восхитился работой по обучению специалистов в «ЧВК Вагнер Центре»

Бойцы ЧВК «Вагнер» доблестно выполняют поставленные задачи и защищают весь мир от нацизма, заявил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.
Парламентарий посетил «ЧВК Вагнер Центр», расположенный в Петербурге. Политика восхитило, что на базе Центра ведется работа по укреплению обороноспособности России, в частности информационной. Плюс ко всему там бесплатно обучают IT-специалистов и операторов дронов.
Сергей Миронов также пообщался с ребятами из морского кадетского класса. Парламентарий рассказал учащимся о сложностях военного времени и боевом опыте своего отца.
«Но все-таки хотелось бы сказать пару слов о бойцах современности. Ребята из ЧВК "Вагнер" доблестно выполняют поставленные задачи, защищают нашу страну и весь мир от нацизма. В этой жестокой войне, развязанной против России, только все вместе мы сможем добиться полного разгрома противника. От этого зависит наше будущее. России быть!» — написал политик в своем Telegram-канале.
Миронов ранее осудил несправедливое отношение к погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» в ЯНАО и Свердловской области. По словам политика, чиновники в ситуации с похоронами проявили подлость и бесстыдство.