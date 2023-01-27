Депутат Миронов восхитился работой по обучению специалистов в «ЧВК Вагнер Центре»

Парламентарий посетил «ЧВК Вагнер Центр», расположенный в Петербурге. Политика восхитило, что на базе Центра ведется работа по укреплению обороноспособности России, в частности информационной. Плюс ко всему там бесплатно обучают IT-специалистов и операторов дронов.