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Депутат Миронов восхитился работой по обучению специалистов в «ЧВК Вагнер Центре»

Общество
Депутат Миронов восхитился работой по обучению специалистов в «ЧВК Вагнер Центре»

Бойцы ЧВК «Вагнер» доблестно выполняют поставленные задачи и защищают весь мир от нацизма, заявил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Парламентарий посетил «ЧВК Вагнер Центр», расположенный в Петербурге. Политика восхитило, что на базе Центра ведется работа по укреплению обороноспособности России, в частности информационной. Плюс ко всему там бесплатно обучают IT-специалистов и операторов дронов.

Сергей Миронов также пообщался с ребятами из морского кадетского класса. Парламентарий рассказал учащимся о сложностях военного времени и боевом опыте своего отца.

«Но все-таки хотелось бы сказать пару слов о бойцах современности. Ребята из ЧВК "Вагнер" доблестно выполняют поставленные задачи, защищают нашу страну и весь мир от нацизма. В этой жестокой войне, развязанной против России, только все вместе мы сможем добиться полного разгрома противника. От этого зависит наше будущее. России быть!» — написал политик в своем Telegram-канале.

Миронов ранее осудил несправедливое отношение к погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» в ЯНАО и Свердловской области. По словам политика, чиновники в ситуации с похоронами проявили подлость и бесстыдство.
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