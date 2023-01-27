Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сотрудники Русского дома в ЦАР познакомили юных центральноафриканцев с культурой России

Весь мир
Сотрудники Русского дома в ЦАР познакомили юных центральноафриканцев с культурой России

Банги, 27 января. Сотрудники Русского дома в ЦАР познакомили юных центральноафриканцев из школы École MÉTIER D'ART с культурой России.

Представители отечественной дипмиссии еженедельно проводят различные мероприятия для детей республики. Они рассказывают молодежи об особенностях традиций РФ и ее истории.

В этот раз Русский дом посетили ученики одной из школ Банги. Сотрудники центра приобщили их к культуре России, а затем устроили показ фильмов, после которого дали время поиграть и покататься на карусели.

Ранее представители отечественной дипмиссии организовали вечеринку в честь старого Нового года для юных центральноафриканцев. Сотрудники центра провели конкурсы для всех желающих и раздали детям различные подарки.

Жители ЦАР высоко ценят сотрудничество с Россией и помощь, которую работники отечественных ведомств оказывают населению в различных вопросах. Благодаря этому, одна из главных улиц города Джибусси теперь носит название «авеню Россия».
Военкоры ФАН
Лучшие в аду