Сотрудники Русского дома в ЦАР познакомили юных центральноафриканцев с культурой России

Банги, 27 января. Сотрудники Русского дома в ЦАР познакомили юных центральноафриканцев из школы École MÉTIER D'ART с культурой России.
Представители отечественной дипмиссии еженедельно проводят различные мероприятия для детей республики. Они рассказывают молодежи об особенностях традиций РФ и ее истории.
В этот раз Русский дом посетили ученики одной из школ Банги. Сотрудники центра приобщили их к культуре России, а затем устроили показ фильмов, после которого дали время поиграть и покататься на карусели.
Ранее представители отечественной дипмиссии организовали вечеринку в честь старого Нового года для юных центральноафриканцев. Сотрудники центра провели конкурсы для всех желающих и раздали детям различные подарки.
Жители ЦАР высоко ценят сотрудничество с Россией и помощь, которую работники отечественных ведомств оказывают населению в различных вопросах. Благодаря этому, одна из главных улиц города Джибусси теперь носит название «авеню Россия».