Общественница Бредец объяснила, на чем построен «отопительный бизнес» в Петербурге

Реальная сумма платежей выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Это не осталось незамеченным, отметила Бредец. При этом имеет место и потребительская неграмотность, рассказала общественница. Многие думают, что перекрыв кран на батареях в квартире, они будут платить меньше, но это не так. К тому же горожане платят за тепло в парадных, подвалах, на чердаках и нежилых помещениях.