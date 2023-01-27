Общественница Бредец объяснила, на чем построен «отопительный бизнес» в Петербурге

Почему петербуржцам приходится много платить за отопление, в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказала глава центра «ЖКХ контроль» в Петербурге Алла Бредец.
Горожане готовят вопросы для прямой линии с губернатором Александром Бегловым, запланированной на 28 января. Многие полагают, что она окажется такой же неудачной, как в прошлый раз. Тем не менее петербуржцы рассчитывают получить ответы на некоторые вопросы. В частности они хотят узнать, почему так выросли тарифы на коммунальные услуги.
«Количество обращений по начислению платы за отопление в этом месяце бьет все рекорды, независимо от района Санкт Петербурга», — рассказала, член общественного совета при Жилищном комитете городского правительства Алла Бредец.
Реальная сумма платежей выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Это не осталось незамеченным, отметила Бредец. При этом имеет место и потребительская неграмотность, рассказала общественница. Многие думают, что перекрыв кран на батареях в квартире, они будут платить меньше, но это не так. К тому же горожане платят за тепло в парадных, подвалах, на чердаках и нежилых помещениях.
«У нас постоянно имеет место перетоп. В ЖСК, ТСЖ и в тех домах, оборудованных автоматическими системами, по графику можно обнаружить превышение температуры», — объяснила Алла Бредец.
Обязанности по контролю за всей системой возложены на Государственную жилищную инспекцию Петербурга. Однако все это носит заявительный характер, считает общественница. Проверки не осуществляются, если нет угрозы жизни и безопасности граждан. Именно поэтому из года в год процветает «бизнес», связанный с перетопом и ростом тарифов.