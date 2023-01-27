Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Путин обратился к кабмину России с поручением утвердить программы развития новых регионов

Политика
Путин обратился к кабмину России с поручением утвердить программы развития новых регионов

Президент России Владимир Путин приказал правительству провести утверждение программ развития новых регионов. Об этом проинформировал Кремль.

По его данным, глава государства попросил членов кабмина учесть, что к 2030 году на данных территориях должны быть достигнуты среднероссийские показатели уровня жизни. Речь идет о присоединившихся к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Путин положительно оценил инициативу отправки студенческих стройотрядов в новые регионы РФ с целью их восстановления. При этом российский лидер добавил, что в настоящее время делать это рано, объяснив это вопросами безопасности.
россия путин правительство
Военкоры ФАН
Лучшие в аду