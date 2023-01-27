Путин обратился к кабмину России с поручением утвердить программы развития новых регионов

По его данным, глава государства попросил членов кабмина учесть, что к 2030 году на данных территориях должны быть достигнуты среднероссийские показатели уровня жизни. Речь идет о присоединившихся к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.