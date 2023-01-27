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Тропический шторм Ченесо оставил без жилья более 25 000 человек в Мадагаскаре

Весь мир
Тропический шторм Ченесо оставил без жилья более 25 000 человек в Мадагаскаре

Антананариву, 27 января. Тропический шторм Ченесо обрушился на Мадагаскар.

Стихийное бедствие прошло по 15 регионам республики и затопило около 13 300 домов. Представители экстренных служб сообщили, что более 500 других жилищ уничтожены целиком.

Кроме того, из-за разрушений 55 421 человек пострадали материально, а примерно половина из них лишилась крыши над головой. Власти Мадагаскара заявили, что по меньшей мере погибло 16 жителей и еще 19 числятся пропавшими без вести.

В дополнение к этому представители правительства отмечают, что пострадала большая часть инфраструктуры, такой как медицинские учреждения, школы и мосты. Это привело к отмене занятий в учебных заведениях и нарушению движения по стране.

Тропический шторм Ченесо обрушился на республику 19 января. В некоторых регионах все еще идут сильные дожди. Аналогичное стихийное бедствие в 2022 году унесло жизни 80 граждан в Мадагаскаре, Мозамбике и Малави.

Ранее ливни на западе ДРК вызвали наводнение по всей столице страны. Представители правительства сообщают, что катастрофа разрушила множество зданий и унесла жизни более 120 человек.
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