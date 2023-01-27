Игроки «Зенита» почтили память жертв блокады Ленинграда

Футболисты петербургского «Зенита» почтили память жертв блокады Ленинграда.
Игроки «Зенита», которые продолжают подготовку ко второй части сезона РПЛ, минутой молчания почтили память жертв блокады Ленинграда перед утренней тренировкой в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Северной столицы.
«Футбольный клуб «Зенит» вспоминает и благодарит всех тех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира», — отметили в «Зените».
Подопечные Сергея Семака ушли на зимний перерыв в РПЛ, занимая первое место в турнирной таблице. «Зенит», являющийся действующим чемпионом России по футболу, набрал 41 очко в 17 матчах.