Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Взрыв газа и обрушение дома привели к гибели двух человек в Польше

Происшествия
Взрыв газа и обрушение дома привели к гибели двух человек в Польше

Нижнесилезский воевода Ярослав Обремский подтвердил смерть людей в городе Катовице, где прогремел взрыв.

Напомним, что газ сдетонировал в трехэтажном доме, расположенном в городском районе Шопенице. Ударная волна привела к обрушению части строения. Приехавшие на место спасатели извлекли из-под завалов семь человек, которым удалось выжить.

В дальнейшем в ходе разбора завалов были найдены двое мертвых жильцов. Спасатели еще работают на месте обрушения, но предполагают, что под обломками уже никого нет. Они намерены использовать в поисках специально обученных собак.
польша взрыв газ
Военкоры ФАН
Лучшие в аду