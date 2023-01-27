Взрыв газа и обрушение дома привели к гибели двух человек в Польше

Нижнесилезский воевода Ярослав Обремский подтвердил смерть людей в городе Катовице, где прогремел взрыв.
Напомним, что газ сдетонировал в трехэтажном доме, расположенном в городском районе Шопенице. Ударная волна привела к обрушению части строения. Приехавшие на место спасатели извлекли из-под завалов семь человек, которым удалось выжить.
В дальнейшем в ходе разбора завалов были найдены двое мертвых жильцов. Спасатели еще работают на месте обрушения, но предполагают, что под обломками уже никого нет. Они намерены использовать в поисках специально обученных собак.