Израильский политолог Кедми вступил в ожесточенный спор с Соловьевым в прямом эфире

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о «войне» Европы против России вызвало ожесточенную дискуссию в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Израильский политолог Яков Кедми вступил в спор с ведущим Владимиром Соловьевым, во время которого вышел из себя. Так, гостя передачи разозлило, что его собеседник расценил слова главы немецкого МИД как официальное объявление войны.
«Что ты обращаешь внимание на бред немецких политиков? Никто войну не объявлял... Объявление войны – это другой акт, это не просто трепотня с трибуны. В мире так не бывает, как бы ты ни хотел, как бы ты ни объявлял это, что бы ни сказал любой человек, это не объявление войны. Когда выступают на публику, можно говорить что угодно. А реально этого нет», — возмутился Кедми.
Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла ранее призвал отправить Бербок в отставку. По его мнению, высказывание дипломата о «войне» с Россией поставило под угрозу существование европейской страны.