Итальянцы создали петицию против выступления Зеленского на фестивале в Сан-Ремо

Однако многие итальянцы выразили недовольство этим решением. На новостном сайте Byoblu появилась петиция против выступления Зелинского в Сан-Ремо. Ее подписали политики, известные журналисты и университетские преподаватели. Например, инициативу поддержали бывший гендиректор телеканала Rai 2 Карло Фреччеро и один из основателей «Движения 5 звезд», экс-депутат Алессандро Ди Баттиста.