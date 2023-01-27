Итальянцы создали петицию против выступления Зеленского на фестивале в Сан-Ремо

Подписи против выступления президента Украины Владимира Зеленского на фестивале в Сан-Ремо собирают в Италии. Соответствующую петицию подписали уже более 31 тысячи человек.
Зеленский должен выступить с обращением по видео в заключительный вечер фествиаля — 11 февраля. Президенту Украины хотят дать слово перед объявлением победителей конкурса.
Однако многие итальянцы выразили недовольство этим решением. На новостном сайте Byoblu появилась петиция против выступления Зелинского в Сан-Ремо. Ее подписали политики, известные журналисты и университетские преподаватели. Например, инициативу поддержали бывший гендиректор телеканала Rai 2 Карло Фреччеро и один из основателей «Движения 5 звезд», экс-депутат Алессандро Ди Баттиста.
Авторы петиции выступают против милитаризации фестиваля в Сан-Ремо. По их мнению, «музыка не должна иметь ничего общего с военной пропагандой».
Также в петиции призывают провести манифестацию против отправки Италией оружия на Украину. Акцию предлагают устроить перед театром, где проходит музыкальный фестиваль.