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Депутат Фролова поддержала программы модернизации коммунальной инфраструктуры

Общество
Депутат Фролова поддержала программы модернизации коммунальной инфраструктуры

Правительственная комиссия по региональному развитию утвердила первые 14 региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом сказано на сайте кабмина России.

Был разработан «новый инструмент финансирования развития ЖКХ», который позволит в целом по стране усовершенствовать не менее 100 площадных объектов и заменить до 8 тысяч километров инженерных сетей. В рамках новой программы было выделено 30 миллиардов рублей.

Депутат Госдумы РФ Тамара Фролова отметила важность стабильно функционирующих коммуникаций в квартирах и домах местных жителей.

«Качество коммунальных услуг значительно улучшится. Тамбовщина вошла в число первых 14 регионов России, где будет реализована вновь утвержденная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. В рамках программы Тамбовская область может получить более 1 млрд рублей. На эти средства в 2023-2024 годах планируется провести капремонт и реконструкцию 148 км коммунальных сетей», — сообщила Фролова.

Уровень качества жизни наших жителей, несомненно, во многом зависит от работы жилищно-коммунального комплекса, считает Тамара Фролова. Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что везде, в каждом городе и поселке квартиры и дома граждан, промышленные, социальные объекты должны быть надежно обеспечены теплом и водой. Это возможно только при наличии стабильно функционирующих коммуникаций. Именно поэтому так важно своевременно производить ремонт и замену ветхих сетей на новые.

«Решение системных проблем в сфере ЖКХ — задача, которую ставит Глава Тамбовской области Максим Егоров. Это очень актуально и правильно, ведь реализация данной программы в разы снизит аварийность коммунальной инфраструктуры, обеспечит бесперебойную подачу ресурсов в дома жителей области. Для региона это безусловный приоритет», — заключила депутат Госдумы.

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