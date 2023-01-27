Депутат Фролова поддержала программы модернизации коммунальной инфраструктуры

Уровень качества жизни наших жителей, несомненно, во многом зависит от работы жилищно-коммунального комплекса, считает Тамара Фролова. Президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что везде, в каждом городе и поселке квартиры и дома граждан, промышленные, социальные объекты должны быть надежно обеспечены теплом и водой. Это возможно только при наличии стабильно функционирующих коммуникаций. Именно поэтому так важно своевременно производить ремонт и замену ветхих сетей на новые.