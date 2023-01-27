Продюсер Лавров заявил, что Галкину поздно думать о возвращении в Россию

Музыкальный продюсер Сергей Лавров высказался о словах юмориста Максима Галкина✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ), который подумывает вернуться на Родину. Он считает, что артисту поздно переобуваться, ведь народ помнит все его слова о России.
Недавно модель Анна Калашникова посетила концерт Галкина в Дубае. По ее словам, после мероприятия юморист публично заявил о желании вернуться в Россию. Лавров оценил шансы на приезд артиста и подчеркнул, что россияне помнят все, что он говорил о своей стране.
«Простой народ очень многое помнит и память у него очень хорошая. Нужно делать выводы. Вообще вероятность его возвращения крайне низкая», — заявил Лавров изданию «Народные Новости».
Он отметил, что многие люди сами выбирают свой жизненный путь и переобуваются в соответствии с окружающей обстановкой. Здесь все зависит от воспитания. Продюсер сомневается, что общество сможет принять Галкина, в случае его возвращения в Россию.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами