Недавно модель Анна Калашникова посетила концерт Галкина в Дубае. По ее словам, после мероприятия юморист публично заявил о желании вернуться в Россию. Лавров оценил шансы на приезд артиста и подчеркнул, что россияне помнят все, что он говорил о своей стране.