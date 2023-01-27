Еврокомиссар Рейндерс пожаловался на трудности при создании «трибунала» против России в ООН

Европейская комиссия столкнулась с трудностями при продвижении в Генассамблее ООН идеи по созданию «трибунала» против России из-за украинского конфликта, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
По словам политика, члены Еврокомиссии стараются убедить представителей руководства стран ЕС и международных союзников в том, что процесс по созданию такой структуры необходимо уже начинать.
«Мы, конечно, на данный момент не можем сформировать большинство в Генеральной Ассамблее, но необходимо сделать первый шаг», — подчеркнул Рейндерс.
Ранее сообщалось, что Евросоюз задумался о создании специальной прокуратуры из-за событий на Украине.