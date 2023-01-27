Аналитик Антонов объяснил план ЕС использовать заблокированные российские деньги

Юристы Евросоюза подготовили план легального использования замороженных активов Центрального банка РФ. Речь идет о порядке 33,8 млрд евро. В беседе с ФАН финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов оценил данную возможность, указав на временное использование средств и возврат основной суммы долга с процентами.
Эксперт полагает, что ЕС решил извлечь прибыль из замороженных денег, которую планирует потратить на восстановление Украины.
«Международная расчетно-клиринговая система Euroclear заработала 110 миллионов евро в виде процентных доходов на замороженные российские активы. Политики придумывают похожие схемы. Хотя, если активы, которые будут приобретены на арестованные деньги подешевеют, возвращать придется за счет всех членов Евросоюза», — объяснил Антонов.
Также аналитик подчеркнул, что деньги должны работать и приносить доход, а резервы должны поддерживаться и не обесцениваться.
«Купленные активы (иностранная валюта, золото, ценные бумаги) Центробанком хранятся в странах, чьи активы покупает регулятор. Такие правила. Валюту Банк России размещал в иностранных банках под процент, так как резервы государства было принято хранить в самых надежных активах (долларе и евро). Западная Европа, как видим, возвращается на свои рельсы недобросовестного обогащения. Весь фундамент богатства, которого она достигла, создан в колониальный период», — заключил финансовый аналитик.
Ранее Министерство юстиции США сообщило о планах начать передачу части конфискованных российских активов Украине. С похожими инициативами ни раз выступали политические деятели и других западных стран.