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Аналитик Антонов объяснил план ЕС использовать заблокированные российские деньги

Экономика
Аналитик Антонов объяснил план ЕС использовать заблокированные российские деньги

Юристы Евросоюза подготовили план легального использования замороженных активов Центрального банка РФ. Речь идет о порядке 33,8 млрд евро. В беседе с ФАН финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов оценил данную возможность, указав на временное использование средств и возврат основной суммы долга с процентами.

Эксперт полагает, что ЕС решил извлечь прибыль из замороженных денег, которую планирует потратить на восстановление Украины.

«Международная расчетно-клиринговая система Euroclear заработала 110 миллионов евро в виде процентных доходов на замороженные российские активы. Политики придумывают похожие схемы. Хотя, если активы, которые будут приобретены на арестованные деньги подешевеют, возвращать придется за счет всех членов Евросоюза», — объяснил Антонов.
Аналитик Антонов объяснил план ЕС использовать заблокированные российские деньги

Также аналитик подчеркнул, что деньги должны работать и приносить доход, а резервы должны поддерживаться и не обесцениваться.

«Купленные активы (иностранная валюта, золото, ценные бумаги) Центробанком хранятся в странах, чьи активы покупает регулятор. Такие правила. Валюту Банк России размещал в иностранных банках под процент, так как резервы государства было принято хранить в самых надежных активах (долларе и евро). Западная Европа, как видим, возвращается на свои рельсы недобросовестного обогащения. Весь фундамент богатства, которого она достигла, создан в колониальный период», — заключил финансовый аналитик.

Ранее Министерство юстиции США сообщило о планах начать передачу части конфискованных российских активов Украине. С похожими инициативами ни раз выступали политические деятели и других западных стран.
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