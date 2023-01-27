Аналитик Антонов объяснил план ЕС использовать заблокированные российские деньги

Юристы Евросоюза подготовили план легального использования замороженных активов Центрального банка РФ. Речь идет о порядке 33,8 млрд евро. В беседе с ФАН финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов оценил данную возможность, указав на временное использование средств и возврат основной суммы долга с процентами.