Сатановский объяснил, что стоит за словами Нуланд о переговорах с Россией по Украине

Заявления замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд и других официальных лиц в Вашингтоне о переговорах с Москвой по Украине и снижению санкционного давления Запада на Россию нельзя воспринимать в серьез. Об этом в интервью Общественной Службе Новостей заявил политолог Евгений Сатановский.