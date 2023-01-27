Сатановский объяснил, что стоит за словами Нуланд о переговорах с Россией по Украине

Заявления замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд и других официальных лиц в Вашингтоне о переговорах с Москвой по Украине и снижению санкционного давления Запада на Россию нельзя воспринимать в серьез. Об этом в интервью Общественной Службе Новостей заявил политолог Евгений Сатановский.
По его мнению, подобные заявления американских политиков не означают, что Вашингтон намерен улучшить отношения с Москвой, а скорее свидетельствуют о том, что США на Украине забуксовали.
Сатановский подчеркнул, что Виктория Нуланд специализируется в Госдепе на ликвидации России. В эту задачу вписывается и вовлечение Москвы в невыгодные для нее переговоры.
«Решением по переговорам с американцами может быть либо деамериканизация Евразии, либо взятие Вашингтона», — заявил политолог.
По мнению Сатановского, навязывая России переговоры, США могут преследовать цель выторговать передышку для американского ВПК, заморозить конфликт на Украине, чтобы избежать поражения ВСУ, или подготовить ВС Польши бля броска на Калининградскую область.