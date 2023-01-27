Плавучий причал для круизных судов построят в Таганроге

В подтверждение этого представитель компании-подрядчика объявил, что абсолютно вся нужная продукция и компоненты на 100% локализованы в России. Только одну деталь из Израиля было сложно заменить, передает сетевое издание «Дон24.ру». Однако совместно с производителем из Казани и этот вопрос был решен.