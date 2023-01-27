Плавучий причал для круизных судов построят в Таганроге

В Таганроге готовятся приступить к строительству плавучего причала для круизных судов. Санкции, введенные в отношении российских компаний, не станут помехой для закупки всех необходимых материалов и деталей.
В подтверждение этого представитель компании-подрядчика объявил, что абсолютно вся нужная продукция и компоненты на 100% локализованы в России. Только одну деталь из Израиля было сложно заменить, передает сетевое издание «Дон24.ру». Однако совместно с производителем из Казани и этот вопрос был решен.
Плавучий причал в Таганроге будет создан с применением гибридной схемы: металлические конструкции в нем будут сочетаться с модулями из полиэтилена низкого давления. Экспертиза Росрыболовства уже одобрила проект, осталось получить положительное заключение в Росприроднадзоре. Первый круизный теплоход плавучий причал в Азовском море примет уже 1 мая 2023 года.