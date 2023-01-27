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Раскрыты популярные мошеннические схемы на сайтах знакомств

Общество
Раскрыты популярные мошеннические схемы на сайтах знакомств

Самые распространенные мошеннические схемы на сайтах знакомств перечислил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Зачастую пользователи сталкиваются с вымогательством. Например, после установления эмоционального контакта с жертвами, злоумышленники сообщают о трагедии или форс-мажоре.

«Жертвы часто в долг переводят возлюбленным по переписке некую сумму денег, а затем прекрасный принц или принцесса исчезают», — заявил Кузьменко в беседе с изданием «Газета.RU».

Доставка дорогостоящего подарка — еще один метод обмана. Злоумышленники в таких случаях просят заплатить только за услугу, после чего снимают деньги с карты. Жертвам также присылают фишинговые сайты, например, кинотеатров, откуда деньги при оплате услуги переводятся мошенникам.
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