Раскрыты популярные мошеннические схемы на сайтах знакомств

Доставка дорогостоящего подарка — еще один метод обмана. Злоумышленники в таких случаях просят заплатить только за услугу, после чего снимают деньги с карты. Жертвам также присылают фишинговые сайты, например, кинотеатров, откуда деньги при оплате услуги переводятся мошенникам.