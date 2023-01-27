Раскрыты популярные мошеннические схемы на сайтах знакомств

Самые распространенные мошеннические схемы на сайтах знакомств перечислил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Зачастую пользователи сталкиваются с вымогательством. Например, после установления эмоционального контакта с жертвами, злоумышленники сообщают о трагедии или форс-мажоре.
«Жертвы часто в долг переводят возлюбленным по переписке некую сумму денег, а затем прекрасный принц или принцесса исчезают», — заявил Кузьменко в беседе с изданием «Газета.RU».
Доставка дорогостоящего подарка — еще один метод обмана. Злоумышленники в таких случаях просят заплатить только за услугу, после чего снимают деньги с карты. Жертвам также присылают фишинговые сайты, например, кинотеатров, откуда деньги при оплате услуги переводятся мошенникам.