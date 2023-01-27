Самарский телеканал «Губерния» выпустил документальный фильм о жизни в зоне СВО

Документальный фильм о жизни в зоне СВО под названием «Свои» (16+), сняли сотрудники самарского телеканала «Губерния». Герои материала – это мобилизованные и контрактники, волонтеры и мирные жители. Все, нуждающиеся и оказывающие помощь.
Как сообщает информационный портал sovainfo.ru, одной из особенностей режиссерского подхода в картине является попытка посмотреть на происходящее сквозь призму женского взгляда.
Председатель женсовета 2-й армии Екатерина Колотовкина с конца февраля 2022 года ведет сбор помощи для солдат и участвует в отправке гуманитарных грузов. В зоне проведения СВО за данный период побывала уже около десяти раз. Россиянка не могла оставаться равнодушной к тяготам соотечественников, ведь в спецоперации участвуют ее супруг и два младших брата. Зрители постепенно пройдут этот путь вместе с Екатериной и увидят происходящие события с ее позиции.
Документальный фильм «Свои» повествует о российских солдатах и волонтерах, а также о мирных жителях, которые пострадали в результате агрессии украинских вооруженных формирований.