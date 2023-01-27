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В Сети появилось видео жестокого убийства женщины молотком в Казани

Происшествия
В Сети появилось видео жестокого убийства женщины молотком в Казани

Мужчина до смерти забил молотком 36-летнюю жительницу Казани во дворе дома. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Злоумышленник поджидал жертву у подъезда, его подельник караулил за зданием. Когда женщина вышла на улицу, преступник схватил инструмент и набросился на потерпевшую. Впоследствии сообщникам удалось скрыться.

Пострадавшую доставили в больницу, где она, несмотря на усилия медиков, скончалась. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

В Ленобласти пьяный мужчина убил знакомого и расчленил его тело, передает RT. Возбуждено уголовное дело.
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