Самарские «Крылья Советов» объявили о трансфере защитника Рассказова

Пресс-служба «Крыльев Советов» 27 января сообщила о подписании контракта с 25-летним Николаем Рассказовым. С защитником было заключено соглашение, срок действия которого рассчитан на три с половиной года. Рассказов будет играть за «Крылья» под 15-м номером. Он уже присоединился к своей новой команде на зимнем сборе.