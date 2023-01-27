Самарские «Крылья Советов» объявили о трансфере защитника Рассказова

Защитник Николай Рассказов перешел из московского «Спартака» в самарские «Крылья Советов».
Пресс-служба «Крыльев Советов» 27 января сообщила о подписании контракта с 25-летним Николаем Рассказовым. С защитником было заключено соглашение, срок действия которого рассчитан на три с половиной года. Рассказов будет играть за «Крылья» под 15-м номером. Он уже присоединился к своей новой команде на зимнем сборе.
С 2017 года Рассказов выступал за «Спартак». Защитник провел 86 матчей за столичный клуб, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. В составе «Спартака» Рассказов становился обладателем Кубка России по футболу.