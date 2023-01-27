«Такое безобразие развели»: петербуржцы пожаловались на огромную лужу при въезде на КАД

Огромная лужа со льдом отпугивает автомобилистов при въезде на КАД и проспект Культуры в Санкт-Петербурге. Один из местных жителей возмутился состоянием дорожного покрытия на участке.
Чудовищная яма образовалась на дороге недалеко от промзоны Парнас. В разломанном асфальте скопилась вода, на дне и по краям превратившись в лед, передает «ПолитЭксперт».
«Чудовищные ямы, лед на 15 сантиметров торчит. Вода скрывает дно, можно прямо в этих лужах и остаться. Место ходовое, а такое безобразие развели», — пожаловался петербуржец.
Он отметил, что за многие годы ни разу не видел, чтобы участок дороги ремонтировали. Мужчина заявил, что остается только ждать, когда коммунальщики решат обратить внимание на опасную зону. Однако, как показывает практика, губернатору Северной столицы Александру Беглову и профильным комитетам все равно на состояние дорог.