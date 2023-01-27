«Такое безобразие развели»: петербуржцы пожаловались на огромную лужу при въезде на КАД

Он отметил, что за многие годы ни разу не видел, чтобы участок дороги ремонтировали. Мужчина заявил, что остается только ждать, когда коммунальщики решат обратить внимание на опасную зону. Однако, как показывает практика, губернатору Северной столицы Александру Беглову и профильным комитетам все равно на состояние дорог.