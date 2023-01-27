«Переплет» и «Тихой ночью солдату не спится»: Тесля-Герасимов исполнил написанные в Донбассе песни

Когда я учился в школе, был влюблен в девочку, ее звали Яна. Ей в 7-8 классе я посвящал очень много стихов. Причем, даже по истечению времени, могу сказать, что стихи были неплохие. А в 5-6 классе я был влюблен в Олю Иванову из своего поселка, тогда как раз появилась созвучная с ее именем песня про Светку Соколову. Помню, маме подарили цветы, гвоздички, она их в вазу поставила. А я на следующий день вытащил их и отнес в школу Оле. Подарил цветы при всех, весь класс в шоке был, что я решился, а я просто был влюблен. Однажды я ее нарисовал на обоях. Мама для моей комнаты купила новые обои и положила рулоны под кровать. А я взял и разрисовал их с обратной стороны портретами этой девочки — больших листов бумаги у меня не было, а большой рисунок сделать хотелось. Я же любил ее. Это детское такое воспоминание. Кстати, спустя лет пять я потом наткнулся на эти обои, раскрыл их и такие каракули увидел! Но в тот момент, когда я рисовал портрет, помню, что он мне казался безумно красивым.