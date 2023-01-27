«Переплет» и «Тихой ночью солдату не спится»: Тесля-Герасимов исполнил написанные в Донбассе песни

Человеку свойственно выражать чувства, переживания, эмоции и ощущения через творчество. Для актера и добровольца Георгия Тесли-Герасимова такой отдушиной солдатских будней стала поэзия.
Как признался артист в авторской колонке, за время службы в зоне СВО у него набрался уже целый альбом песен и масса стихов. А в импровизированной звукостудии, подвале брошенного дома, он записывает свои произведения. Некоторыми из них он поделился с редакцией ФАН. При этом артист отмечает, что ему никогда не удалось бы написать подобные произведения, не побывав здесь, на фронте.
Поэту обязательно надо переносить пережитое на бумагу. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Когда я учился в школе, был влюблен в девочку, ее звали Яна. Ей в 7-8 классе я посвящал очень много стихов. Причем, даже по истечению времени, могу сказать, что стихи были неплохие. А в 5-6 классе я был влюблен в Олю Иванову из своего поселка, тогда как раз появилась созвучная с ее именем песня про Светку Соколову. Помню, маме подарили цветы, гвоздички, она их в вазу поставила. А я на следующий день вытащил их и отнес в школу Оле. Подарил цветы при всех, весь класс в шоке был, что я решился, а я просто был влюблен. Однажды я ее нарисовал на обоях. Мама для моей комнаты купила новые обои и положила рулоны под кровать. А я взял и разрисовал их с обратной стороны портретами этой девочки — больших листов бумаги у меня не было, а большой рисунок сделать хотелось. Я же любил ее. Это детское такое воспоминание. Кстати, спустя лет пять я потом наткнулся на эти обои, раскрыл их и такие каракули увидел! Но в тот момент, когда я рисовал портрет, помню, что он мне казался безумно красивым.
Потом уже, в институте, я писал стихи, программы и какие-то цитаты, дружеские поэтические шаржи своим сокурсникам, коллегам и так далее. Учитывая, что меня хвалили и отмечали мою работу, думаю, у меня получалось делать это неплохо.
Уже будучи артистом, снимаясь в кино, пытался что-то карябать. Это лихо мне давалось, но я думал, что не буду этим заниматься — как-то неинтересно.
Поэзия — это некая квинтэссенция, такие собирательные чувства сжатые в единую мощную пружину. Выразить ты это можешь именно посредством поэзии: все настолько сжимаешь и программируешь в эти формулы поэтические образы, и оно выдает —либо есть чувства потом от прочитанного, либо нет. Поэтому хорошая поэзия на мой взгляд — когда в ней есть некая зашифровка и ты чувствуешь, понимаешь и узнаешь себя там: разгадать не можешь, но тебя к этому тянет как магнитом. Притягивает именно доброе узнаваемое чувство, что это про тебя написано, что это тебя тоже касается. Вот это поэзия!
Почему человек поет? Потому что он иначе не может высказать свою боль, свою любовь, счастье или страдание. Только так ты можешь поделиться своими чувствами: через песню, стихи и другое творчество. Это такая внутренняя человеческая необходимость. И вот она появилась у меня.
Когда приехал в Донбасс, я как заводной начал писать — одно стихотворение, второе, третье, четвертое, пятое… потом песня, за ней еще одна, а потом еще и еще. Во мне проснулось желание писать. Причем не от того, что здесь нечего делать — ни в коем случае. Просто я попал в такие обстоятельства, где жизнь, Господь, судьба, время, атмосфера войны меня так окутали, что я не могу не писать. Поэтому два поэтических произведения в три-четыре дня я обязательно пишу. Даже если времени нет, стараюсь каждый день по строфе, по столбцу, по строчке я пишу.
Конечно мои произведения связаны с военными действиями, специальной военной операцией, с Донбассом, с ребятами, со всеми событиями, которые здесь происходят. Это такие поэтические военные страницы.
Но перед Новым годом я написал две веселые, такие лирические добрые и предновогодние песни. В Рождество выдал рождественскую песню, но она непосредственно переплетается с специальной военной операцией. Безусловно, от этой армейской тематики не уйти, она так или иначе все равно присутствует в произведениях.
Сейчас, например, мне хочется написать какое-то произведение, чтобы в нем не было никакой трагедии, боли и печали. Хочется обнадеживающую, добрую и позитивную тему поднять показать ее публике, читателям. Хотя тоже, естественно, военную. Впоследствии я хотел бы устроить творческий вечер и рассказать своим почитателям о себе, своем творчестве, зачитать стихи, исполнить песни. Это у меня прям в планах стоит. Чтобы, так сказать, взаимно проникнуть друг в друга, найти контакт со зрителем. Это такой закон театра, закон сцены от этого никуда не уйти. Ведь кино это тоже своеобразный театр, на экране артист тоже играет для зрителя. В принципе, это очень похожие виды искусства. Раньше, если вспомните, были вечера чтецов — со сцены читали различные произведения. Сейчас, к сожалению, эта традиция почти забыта и, на мой взгляд, ее надо возрождать.
Поэту обязательно надо переносить пережитое на бумагу. То, что я увидел здесь и переложил на стихи, я бы никогда не смог написать сидя в Москве. Поэтому я благодарю судьбу и Господа, что я здесь могу совмещать армейскую службу с творчеством. Для меня это очень важно. Мне это нужно, и я чувствую, что это нужно будет и слушателю, и читателю.
За время пока я нахожусь в Донбассе у меня целый альбом уже песен набрался и стихов. Здесь есть брошенный дом, а в нем подвальчик. Там стоят оставленные хозяевами банки солений-варений. Так вот я периодически спускаюсь туда, когда напишу какую-нибудь песню. Это моя такая боевая военная звукостудия. Мелодия родилась — я вниз, напеваю ее среди банок. Так было и с этими двумя песнями, которые вы можете послушать — «Переплет» и «Тихой ночью солдату не спится».
«Переплет»
Трое суток не спал, третий день все стоял, на четвертые сутки… причал!
Весь чесался, ворчал, от мороза рычал, будто в утро хмельной янычар!
По утру подошла, смена мне, не спеша, всех бойцов знаю очень в лицо,
Даже были в бою, честно я говорю, выходили прорвавши кольцо!
Здесь зима не зима, но война как война, робок ужас и сдержанней страх,
Раны стянут бинты, с ними все мы на «ты»: тянем, тянем узлы впопыхах!
Грязь смешает нам кровь, но в атаку мы вновь поднимаемся даже без ног,
Эх, была не была, хоть у всех жизнь одна, щас проверим кому вышел срок!
Вот уже мы в бегу, гнем Донбасса дугу, крутим землю, не жалко подошв,
Корешок мой упал, тот с кем Бахмут я брал, знать черед мой еще не настал!
Тут такой переплет, кто здесь был, тот поймет, говорить в красках нам не с руки,
Тех, кто в небо взошел и домой не пришел, на гранит в виде вечной строки!
Мы ползли по косе, лица были в росе, руки в кровь и колени в рванье,
Пред броском на врага, про себя мы слога, повторяли не раз и не все!
Доползем! Добредем! В клещи черта возьмем, зубы стиснув, пусть лопнет эмаль.
В штыковой будем жить, ну а может ходить, по воде, уносящей нас в даль!
«Тихой ночью солдату не спится»
Тихой ночью солдату не спится, ночью тихой ему не до сна.
Из землянки дым ровно струится, на бойцов навалилась зима.
Затрещат от мороза накаты, белый иней наденет земля,
Белозубой улыбкой солдаты заблестят в полукруги шутя.
Припев:
Белый снег! Белый снег, белый снег, белый снег.
Перед атакой в землянке согреет себя человек.
В эту ночь им по полю в атаку бежать долгий бег,
Но кто-то не сможет закрыть на земле своих век.
Ветер дерзко над степью гуляет, обжигая морозным огнем,
И на лицах бойцов снег стекает, согревая душевным теплом.
А печурка дымит, тихо тлеют в ней дрова с расдушистой смолой,
Часовой на посту задубеет, будто девушку ждет выходной.
(Припев)
Солнцепек на рассвете растопит лед на речке, взлетит в небо мост,
И останутся брошены печки, одиноким окажется пост.
Белый снег сменит быстро цвет ткани, поменяв вдруг на красный свой тон.
Дым, вздымаясь, замашет руками, поднимая до неба свой трон.
Припев:
Красный снег! Красный снег, красный снег, красный снег.
Перед атакой в землянке согреет себя человек.
В эту ночь им по полю в атаку бежать долгий бег,
Но кто-то не сможет закрыть на земле своих век.
Жарким летом на поле на этом, где когда-то лежал белый снег,
Точно так же стоит до рассвета, как в землянке тогда человек.
Бронзу солнце лучом обжигает, колосится пшеница под ним,
Русский сын XXI века здесь стоит, вся Россия за ним.
(Припев)